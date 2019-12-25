В Петербурге 18-летний парень 5 месяцев занимался сексом с несовершеннолетней

В полицию обратился отец девочки.

Вечером 9 марта в полицию Петербурга обратился 46-летний безработный мужчина. Он заявил о совращении своей несовершеннолетней дочери 2006 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, в период с октября 2020 года по настоящее время его дочь вступала в половую связь с 18-летним парнем.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и допросили, после чего отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге женщина заявила на мужа, которого подозревает в изнасиловании своей дочери.

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