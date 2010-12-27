Пятница в Петербурге будет теплой и солнечной

Сегодня ожидается +24 °С.

Последний рабочий день на этой неделе будет в Петербурге теплым и солнечным. Температура воздуха днем прогреется до +24 °С. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

В пятницу, 17 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью около 2 м/с. Влажность воздуха составит около 95 %. Атмосферное давление в течение будет мало меняться.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга ушел в отпуск, не дождавшийся рекордов от погоды.

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