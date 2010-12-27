Главный синоптик Петербурга ушел в отпуск, не дождавшись дождей и гроз

Новостей от Александра Колесова мы не увидим до 26 августа.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ушел в отпуск до 26 августа. Об этом рассказали в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В последние две недели страничка синоптика в Facebook совсем опустела. А все потому, что в Петербурге было стабильно жарко, а вместе с тем до рекордов было далеко. И вот, когда в городе совсем скоро начнутся дожди с грозами, Колесов временно отдалился от дел. Однако август пройдет быстро, и осенью ему, наверняка, будет о чем рассказать петербуржцам.

Напомним, сегодня жителям и гостям Северной столицы стоит ждать дождя и гроз. Ветер будет дуть западный, северо-западный, при грозе сильный, порывистый. Температура воздуха днем прогреется до +27…+29 °С.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга открыл грибной сезон.

Фото: Facebook / Александр Колесов