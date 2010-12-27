У девочки диагностировали ЗЧМТ и сотрясение мозга.

В Петербурге 13-летняя школьница попала в больницу после урока физкультуры. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Ученицу госпитализировали из школы №90 на улице Сикейроса. По предварительным данным, девочка получила удар мячиком по голове. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. От стационарного лечения школьница отказалась.

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Фото: Piter.TV