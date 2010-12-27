В квартире на Обводном нашли мертвую грудную девочку

Мать ребенка скончалась тремя днями ранее в Мариинской больнице.

Рано утром 14 ноября в трехкомнатную квартиру на Обводном канале вызвали скорую. Приехавшие по месту вызову медики зафиксировали смерть новорожденной девочки. Об этом пишет ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Отмечается, что ребенок прожил чуть более двух недель. На теле погибшей малышки следов насилия не обнаружили.

Известно, что в трехкомнатной квартире проживает 30-летний отец погибшей девочки вместе со своими родителями. Мать ребенка скончалась 11 ноября. 21-летнюю пациентку доставили в Мариинскую больницу с острым аппендицитом. Медики не смогли ей помочь – девушка скончалась от перитонита.

По факту случившегося ведется расследование. Полиция изъяла пеленку, соску, банку со смесью для кормления и медицинские документы. Согласно картотеке Московского районного суда, в июле прошлого года отец новорожденной девочки был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы писали, что суд не стал лишать родительских прав ВИЧ-инфицированную маму, которая кормила ребенка грудью.

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