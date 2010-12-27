Суд не стал лишать родительских прав ВИЧ-инфицированную маму, которая кормила ребенка грудью

В августе в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Московский районный суд Петербурга решил не лишать родительских прав ВИЧ-инфицированную женщину, которая кормила своего ребенка грудным молоком. Расследование дела продолжается, сообщило ТАСС.

В августе в отношении матери возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). По словам адвоката Ольги Кривонос, ее подсудимая не признавала вину, так как не хотела заразить ребенка. Малыш некоторое время находился в детском доме. Затем в сентябре суд принял решение передать ребенка отцу.

Сегодня,11 ноября, Московский районный суд в другом составе суда отказался лишать прав маму новорожденного.

Ранее женщина не стала проходить лечение во время кормление, однако сейчас делает все необходимые процедуры, сообщила Ольга Кривонос.

Фото: pixabay.com