Полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбое на складе в центре Петербурга

Ещё одного злоумышленника полиция также задержала.

В субботу, 21 августа, полиция задержала 30-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии, второго подозреваемого в разбойном нападении на склад в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее полиция задержала 28-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии. В отношении мужчины избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Напомним, в конце июня двое неизвестных наведались на склад, расположенный на Лиговском проспекте. После чего злоумышленники избили и связали двух охранников-вьетнамцев, затем они вынесли вещи на 4 млн. рублей.

Ранее мы писали, что 90-летняя петербурженка стала жертвой опытной рецидивистки.

Фото: Piter.tv