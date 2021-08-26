90-летняя петербурженка стала жертвой опытной рецидивистки

Злоумышленница обманным путем попала в доме к жительнице дома №10 на Пискаревском проспекте.

Женщина украла у пенсионерки 600 тыс. рублей под предлогом осмотра системы отопления в ее квартире. Полиция задержала подозреваемую, сообщила пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

90-летняя потерпевшая обратилась в полицию Калининского района 23-го августа. Она рассказала, что у магазина к ней подошла незнакомка. Та сообщила о том, что сейчас в преддверии отопительного сезона идет проверка систем отопления, и квартира старушки осталась единственная непроверенная. Доверчивая пенсионерка пустила женщину к себе в дом. В квартире гостья попросила стакан воды, после чего попила и ушла. Денег в кошельке уже не было.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Благодаря камерам видеонаблюдения личность злоумышленницы удалось установить. Ей оказалась 56-летняя Татьяна из Крыма.

Накануне появилось видео нападения злоумышленника на две аптеки в Выборгском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти