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В Петербург на этой неделе вернут россиян из трех точек мира
Сегодня, 8:47
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nastya960

В Петербург на этой неделе вернут россиян из трех точек мира

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Самолет из Нью-Йорка приземлится 10 июня.

В Росавиации РФ обновили график вывозных рейсов. В ближайшие пять дней домой вернуться россияне из США, острова Бали и Вьетнама. Расписание составлено вплоть до 16 июня.

В Петербург 10 июня вернуться россияне из Нью-Йорка, уже 14 июня в Москве сядет самолет из Денпасара и Хошимина. После этого часть пассажиров отправится в Петербург и Ростов-на-Дону.

С 20 марта в Россию вернулись более 193 тысяч человек.

В июле в Петербург начнут летать самолеты из Белгорода.

Фото: Piter.TV

Теги: вывозной рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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