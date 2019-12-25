В Петербург на этой неделе вернут россиян из трех точек мира

В Росавиации РФ обновили график вывозных рейсов. В ближайшие пять дней домой вернуться россияне из США, острова Бали и Вьетнама. Расписание составлено вплоть до 16 июня.
В Петербург 10 июня вернуться россияне из Нью-Йорка, уже 14 июня в Москве сядет самолет из Денпасара и Хошимина. После этого часть пассажиров отправится в Петербург и Ростов-на-Дону.
С 20 марта в Россию вернулись более 193 тысяч человек.
В июле в Петербург начнут летать самолеты из Белгорода.
Фото: Piter.TV
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