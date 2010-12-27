В Петербург в понедельник придет долгожданное похолодание и дожди

Погода станет более походить на привычную горожанам.

В понедельник в Петербурге ожидается похолодание и дождливая погода. На 13 августа синоптики прогнозируют кратковременные осадки, но с регулярным выходом солнца из-за облаков. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра.

Температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса по Цельсию. В вечернее и ночное время показатели термометров опустятся до плюс 17 градусов. Такая погода сохранится в течение середины недели. Эксперты отмечают, что аномальная жара покинула Северную столицу.

В течение дня будет дуть умеренный западный ветер. Атмосферное давление будет незначительно падать, но останется в пределах нормы.

Фото: Piter.tv



