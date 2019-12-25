В Петербург в начале мая прилетят россияне из Дели, Пхукета, Шанхая

Все прибывшие в Россию обязаны 14 дней провести на самоизоляции.

Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на начало мая. Информация опубликована в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Так 1 мая в Петербург должны вернуться россияне из Пхукета, 2 мая – из Дели, 3 мая – из Денпасара, 4 мая – из Бангкока, 5 мая – из Камрани, 6 мая – из Шанхая, 7 мая – из Токио.

Данные авиаперевозки рассчитаны на тех, кто застрял за границей из-за отмены международного авиасообщения. Все прибывшие в Россию обязаны 14 дней провести на самоизоляции.

Ранее мы писали, что более 600 россиян уже месяц не могут вернуться в Россию из Дели. В четверг, 30 апреля, в Пулково прибыли россияне с Мальдив и Шри-Ланки.

Фото: Piter.TV