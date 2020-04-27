Более 600 россиян уже месяц не могут вернуться в Россию

В отеле их кормят плохо, купить продукты самим нельзя, так как покидать территорию отеля запрещено.

В Делийском округе 602 россиянина уже месяц ждут рейса домой, в Россию. Они записали видеообращение на YouTube.

Их билеты на отмененные даты не аннулированы, но рейсов нет. Их было только два: 25 марта и 1 апреля, но на всех мест не хватило. Посольство РФ разместила всех в отеле. Уже почти месяц все россияне находятся в стенах гостиниц, никто из них не болеет, ни у кого нет признаков ОРВИ.

Но половина "заключенных" - пожилые люди старше 60-ти. У многих хронические заболевания: онкология, сердечно-сосудистые, язва, панкреатит, артроз, которые требуют постоянного медицинского контроля и лекарств. Купить их невозможно: доставка в отель запрещена, как и выход на улицу - европейцев могут арестовать, применив уголовное право. Из ГОА вывозят людей, а из Дели ни одного запланированного рейса на ближайшее время! Застрявшие в Дели россияне

Как рассказали Piter.TV застрявшие россияне, питание в отеле очень скудное, иногда несвежее, многие недоедают и некоторые уже страдают проблемами с ЖКТ. Люди не могут купить себе нормальной еды, так как выходить за территорию отеля запрещено. Открывать окна также не разрешается, можно только выходить на территорию отеля, но находиться там возможно только пока столбик термометра не достигнет +40 градусов.

Также, по словам россиян, один из мужчин пытался бежать из отеля. Однако, его поймала полиция и повезла делать тест на коронавирус.

Но мужчина был настолько в тяжелом психологическом состоянии и так перепуган, что выпал из окна. С травмами он был доставлен в госпиталь, где скончался. Застрявшие в Дели россияне

На этой неделе в Петербург вернутся туристы из пяти стран.

Видео: YouTube/ Застрявшие в Дели / Stranded in Delhi