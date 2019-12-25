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На следующей неделе в Петербург вернутся туристы из пяти стран
Сегодня, 15:47
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smirenny

На следующей неделе в Петербург вернутся туристы из пяти стран

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Ближайший рейс назначен на 27 апреля.

Застрявших за границей российских туристов продолжают вывозить на родину. Четыре рейса вернут россиян из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки, но заберут не всех, а только жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти.

В официальном телеграм-канале Министерства связи опубликовано расписание: ближайший рейс запланирован на 27 апреля. Он вылетит в 13:45 по местному времени из Еревана в Москву с посадкой в Петербурге. 

28 апреля назначен рейс из Тель-Авива, 29 апреля из Рима и Мальдив, тот же рейс заберет туристов, застрявших в Коломбо. 

Ранее мы писали, что Музыкант Максим Леонидов задержан в Петербурге за прогулку в парке.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, коронавирус в мире, коронавирус в россии, туристы
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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