На следующей неделе в Петербург вернутся туристы из пяти стран

Ближайший рейс назначен на 27 апреля.

Застрявших за границей российских туристов продолжают вывозить на родину. Четыре рейса вернут россиян из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки, но заберут не всех, а только жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти.

В официальном телеграм-канале Министерства связи опубликовано расписание: ближайший рейс запланирован на 27 апреля. Он вылетит в 13:45 по местному времени из Еревана в Москву с посадкой в Петербурге.

28 апреля назначен рейс из Тель-Авива, 29 апреля из Рима и Мальдив, тот же рейс заберет туристов, застрявших в Коломбо.

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Фото: pixabay