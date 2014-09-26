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В Петербург привезли частицу Вечного огня перед Днем Победы
Сегодня, 12:07
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В Петербург привезли частицу Вечного огня перед Днем Победы

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Известно, что лампаду с частицами Вечного огня доставят еще в 16 регионов России.

Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Петербург. Из столицы прибыла автоколонна с символом Победы в Великой Отечественной войне, ее встретили у Монумента героическим защитникам Ленинграда. 

Огонь зажгли у мeмориала "Могила Неизвестного Солдата". Известно, что лампаду с частицами Вечного огня доставят еще в 16 регионов России и в 12 стран мира, включая Беларусь, Израиль, Узбекистан, Армению и другие. Кроме того, символ Победы доставят в Донецк и Луганск. 

Ранее на Piter.tv: аллею в память о погибших журналистах в годы войны заложили в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, ветераны, день победы, доставили в петербург, частица вечного огня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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