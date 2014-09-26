В Петербург привезли частицу Вечного огня перед Днем Победы

Известно, что лампаду с частицами Вечного огня доставят еще в 16 регионов России.

Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Петербург. Из столицы прибыла автоколонна с символом Победы в Великой Отечественной войне, ее встретили у Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Огонь зажгли у мeмориала "Могила Неизвестного Солдата". Известно, что лампаду с частицами Вечного огня доставят еще в 16 регионов России и в 12 стран мира, включая Беларусь, Израиль, Узбекистан, Армению и другие. Кроме того, символ Победы доставят в Донецк и Луганск.

Ранее на Piter.tv: аллею в память о погибших журналистах в годы войны заложили в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv