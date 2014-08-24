В Петербург пришло очередное похолодание: комментарий эксперта

Уже в понедельник, 10 июля, город ждёт незначительное потепление.

Очередное похолодание пришло в Санкт-Петербург в воскресенье, 9 июля. На большей части города в течение дня температура не поднималась выше 16 градусов. Социальные сети наполнили снимки с горожанами в куртках: особенно жалуются на изменения погоды молодые родители.

Телеканал "Санкт-Петербург" публикует комментарий синоптика Михаила Леуса. Метеоролог подтвердил "холодную" тенденцию, однако пообещал незначительное потепление уже в ближайшие дни.

Фронтальный раздел принесет новую порцию холодного воздуха. Сегодня Северная столица окажется на пути атмосферного фронта с севера. Температура в течение дня держится в районе +17…+19 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. В понедельник нас ждёт небольшое потепление — +18…+20 градусов. День пройдет без существенных осадков.

Ранее мы писали, что тепло в Петербург придет во второй половине июля.

Фото: Piter.TV