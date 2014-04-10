В Петербург прилетела сборная Бельгии по футболу

Уже в субботу, 12 июня, состоится матч в рамках ЕВРО-2020, в котором сыграют сборные России и Бельгии.

В пятницу, 11 июня, аэропорт Пулково встретил сборную Бельгии по футболу, которая прилетела в Петербург в рамках чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Уже в субботу, 12 июня, состоится матч в рамках ЕВРО-2020, в котором сыграют сборные России и Бельгии. В связи с этим петербургские автобусы будут работать в ночь с 12 на 13 июня.

Ранее мы писали, что за три часа до матчей Евро прекратится движение общественного транспорта по Крестовскому острову.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково; Piter.tv