Петербургские автобусы будут работать в ночь с 12 на 13 июня

Такое решение было принято в связи с поздним завершением матча "Россия-Бельгия", который пройдёт в рамках ЕВРО-2020.

В ночь с 12 на 13 июня для жителей и гостей Петербурга будут работать автобусы. Такое решение было принято в связи с поздним завершением матча "Россия-Бельгия", который пройдёт в рамках ЕВРО-2020. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Так, в ночное время будут работать автобусы №2, 12, 74, 77, 86, 93, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328, которые смогут отвезти пассажиров домой от станций метро.

Ранее мы писали, что в ночь с 21 на 22 июня метро Петербурга будет работать без перерыва в связи с проведением матча "Бельгия-Финляндия" в рамках ЕВРО-2020.

Фото: Piter.tv