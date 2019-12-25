В Петербург поступят новые продукты и деликатесы

Выставка продуктов "Петерфуд" 17-19 ноября в Экспофоруме.

В Петербурге пройдет ежегодная выставка "Петерфуд", на которую производители привозят новинки со всего мира. В этом году на прилавках окажутся продукты России, Кореи, Японии, Венесуэлы, Эквадора, Перу, Индии и других стран. Об этом сообщило издание RBG.ru.

С 17 по 19 ноября гости выставки попробуют и приобретут уникальные продукты. Например, сыр с коноплей, газированный томатный сок, моллюсков, мясные деликатесы, эксклюзивные соусы и десерты из имбиря и перца и многое другое. Также организаторы готовят шоу-программу и кулинарные мастер-классы. Посещение "Петерфуда" совершенно бесплатное.

Отметим, что закупщики розничных сетей пополняют ассортимент магазинов и заключают контракты с поставщиками именно на этой выставке. Поэтому в скором времени на полках петербургских магазинов могут появиться новые деликатесы.



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Фото: pixabay