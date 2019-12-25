В саду Фонтанного дома открывается бесплатная выставка о Бродском

Выставка расскажет о молодости поэта.

Во дворе Фонтанного дома появится выставка, посвященная поэту Иосифу Бродскому, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в соцсетях.

Инсталляция о юности поэта в рамках "Ночи искусств" развернется на одной из стен сада. Так, стена превратится в территорию поэтической археологии эпохи 1960-х—1970-х, времени юности Иосифа Бродского.

Как римский город Помпеи, сохранившийся под слоем пепла, стена хранит отпечатки предметов, свидетельства времени, артефакты пишут организаторы о задумке.

В основу замысла легли фотографии "полутора комнат" на Литейном, 24, сделанные в тот день, когда Бродский вынужден был отбыть в эмиграцию.

Выставка пройдет 4 ноября. Вход свободный.

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Фото: vk.com/akhmatova.museum