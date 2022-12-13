В Петербург в 2023-2024 годах поступят 36 "умных" трамваев

Уникальный экстерьер вагонов глубокого зеленого цвета был определен в 2022 году петербуржцами в ходе открытого голосования.

В Петербург поступят 36 "умных" трамваев. Подробности сообщил подведомственный Комитету по транспорту ГУП "Горэлектротранс".

В числе приобретаемой техники: 22 трамвая в ретро-стиле (в стиле 50-60-х годов). Вагоны способны проходить малые радиусы путей, характерные для путевого хозяйства старинного Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне. Двухсекционные трамваи со 100% низким уровнем пола оснащены системами активной помощи водителю и контроля его состояния; оборудованы уникальной бортовой системой, обеспечивающей приоритетный проезд общественного транспорта.

Уникальный экстерьер вагонов глубокого зеленого цвета был определен в 2022 году петербуржцами в ходе открытого голосования. Первые два вагона в ретро-стиле поступят в Петербург уже в ноябре, остальные 20 – во втором квартале 2024 года.

Ещё 14 "умных" односекционных трамваев также будут низкопольными и оборудованы комплексом активной помощи водителю и другими современными системами. Поставки этой техники будут вестись в период с 2023 по 2024 годы.

Фото: Комитет по транспорту