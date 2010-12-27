В Петербург поступила дополнительная партия четырёхвалентной вакцины против гриппа

В этом году запланировано привить 2 630 000 человек.

В Санкт-Петербург поступила дополнительная партия четырёхвалентной вакцины против гриппа "Ультрикс Квадри" в количестве около 97 тысяч доз для иммунизации населения старше 18 лет. Она защищает не от трех, а сразу от четырех штаммов вирусов гриппа А и B. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Вакцина рекомендована для вакцинации взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, лиц, лиц с хроническими заболеваниями и так далее.

В этом году запланировано привить 2 630 000 человек (охват прививками населения составит 49,8%, что на 5 % больше, чем в 2018 году). В 10 районах продолжают работу 30 передвижных прививочных пунктов.

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