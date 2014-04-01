В Петербург в матрасе пытались провезти 150 кг санкционки

В двух коробках были спрятаны по 20 упаковок масла Valio и 25 упаковок сыра Oltermanni.

На посту Брусничное Выборгской таможни остановили машину, которая пыталась провезти на территорию Петербурга санкционный товар. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Во время проверки грузовика инспекторы нашли подозрительный матрас. Оказалось, что в нем были спрятаны две коробки, в каждой из которых было по 20 упаковок масла Valio и 25 упаковок сыра Oltermanni.

Водитель авто объяснил, что сложил масло в матрас, чтобы оно не растаяло. Якобы всю продукцию он купил для себя и своей семьи.

Все продукты были изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях

Ранее петербургские таможенники пресекли незаконный ввоз антикварной мебели.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления