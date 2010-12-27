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Из Китая в Петербург не пустили 20 тонн креветок в рыбьей чешуе
Сегодня, 12:22
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nastya960

Из Китая в Петербург не пустили 20 тонн креветок в рыбьей чешуе

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Эксперты проверят качество креветок.

В морской порт Петербурга из Китая привезли партию варено-мороженых креветок. Таможенники не пропустили в город 20 тонн морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

В контейнерах с креветками оказалась чешуя рыбы. Коробки с морепродуктами были буквально засыпаны чешуей. Партию продуктов заблокировали.

Сейчас эксперты проверяют качество и безопасность креветок.

Ранее на Piter.TV: В Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками.
Фото: pixabay 

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Теги: креветки, морепродукты, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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