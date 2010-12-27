Из Китая в Петербург не пустили 20 тонн креветок в рыбьей чешуе

В морской порт Петербурга из Китая привезли партию варено-мороженых креветок. Таможенники не пропустили в город 20 тонн морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В контейнерах с креветками оказалась чешуя рыбы. Коробки с морепродуктами были буквально засыпаны чешуей. Партию продуктов заблокировали.
Сейчас эксперты проверяют качество и безопасность креветок.
Ранее на Piter.TV: В Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками.
Фото: pixabay
Оставить комментарий