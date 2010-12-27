Из Китая в Петербург не пустили 20 тонн креветок в рыбьей чешуе

Эксперты проверят качество креветок.

В морской порт Петербурга из Китая привезли партию варено-мороженых креветок. Таможенники не пропустили в город 20 тонн морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В контейнерах с креветками оказалась чешуя рыбы. Коробки с морепродуктами были буквально засыпаны чешуей. Партию продуктов заблокировали.

Сейчас эксперты проверяют качество и безопасность креветок.

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