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В Петербург не пустили 40 тонн креветок из Индии
Сегодня, 15:13
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В Петербург не пустили 40 тонн креветок из Индии

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У морепродуктов был запах, не характерный для креветок.

Инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западу не пустили в Петербург 40 тонн подозрительных креветок. Об этом 30-го сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Свежемороженые креветки прибыли в Большой Порт Петербурга из индийского штата Махараштра. Далее они должны были отправиться крупной оптовой компании в Москве. У организации есть филиалы в пяти городах России, в том числе и в Северной столице. 

Специалисты обнаружили у креветок признаки размораживания и запах, не характерный для данного вида продукции. Груз было решено вернуть. 

Ранее в Большом порту Петербурга не пропустили 32 тонны бразильских орехов из Боливии. 

Фото: Pexels

Теги: большой порт, груз, креветки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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