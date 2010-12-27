Школьницу с травмой позвоночника доставили в Петербург из Калининграда

Ребенка будут лечить бесплатно.

В субботу, 9 марта, в Петербург доставили пациентку из Калининграда. Девочка с тяжелой травмой позвоночника прилетела в петербургский Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера для дальнейшего лечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что первую операцию провели 5 марта в больнице на улице Дмитрия Донского (Калининград). После этого пациентку решили транспортировать в Петербург. В полете девушку сопровождал анестезиолог-реаниматолог выездной реанимационной бригады Детской областной больницы. В пути она в основном отдыхала и слушала музыку.

В Северной столице школьницу прооперировали во второй раз. Все дальнейшее лечение будет проходить на бесплатной основе.

Ранее мы писали, что несовершеннолетнюю жительницу Ленобласти госпитализировали после потери невинности.

Фото: Piter.TV