В Петербург до конца августа вернутся россияне на восьми вывозных рейсах

Соотечественников вывезут из Оша, Бишкека, Дубая и Ташкента.

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов для россиян, застрявших за границей. Согласно выложенному в официальный Телеграм-канал графику, в последние недели августа в Петербург прилетит восемь самолетов по спецрейсам.

Так, 14 августа осуществится рейс UAE2515 из Дубая, запланированный на 12.30 по местному времени, 15 августа в Петербург вернутся россияне из Бишкека, время вылета их рейса SVR8834 еще уточняется. 16 августа в Пулково будут ждать сразу два самолета: из Ташкента и Оша. Первый, UZB3633 Ташкент, вылетит в 9.40 по местному времени, время второго, SVR2734, пока уточняется.

После перерыва в пару дней в Петербург 22 августа вылетит самолет из Бишкека, время для рейса SVR8834 еще уточняют. 23 августа запланирован еще один рейс из Оша SVR2734, его время тоже пока неизвестно, а 29 августа в Северную столицу организуют дополнительный рейс из Бишкека SVR8834. Время вылета уточняется. Заключительный рейс в Петербург ждут снова из Оша, SVR2734 осуществится 30 августа в пока не назначенное время.

Тем временем, в пятницу в Пулково отменили 12 рейсов.

Фото: Piter.TV