В Петербург 20 февраля придет облачный вихрь "Антония"

В городе будет облачно.

В воскресенье, 20 февраля, в Петербурге сменится погода. В город придет вместо циклона "Юнис" облачный вихрь "Антония". Об этом в соцсетях сообщил ведущий "Фобос" Михаил Леус.

В воскресенье петербуржцам обещают облачную погоду с прояснениями, местами ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а скорость ветра – 5-10 метров в секунду.

В Ленобласти воздух прогреется до +2 градусов. Атмосферное давление будет опускаться в течение дня и будет ниже нормы.

Ранее Piter.TV писал, что "Лахта Центр" сменил подсветку в честь окончания Олимпийских игр в Пекине.

Фото: pixabay