В Петербург 11 октября вернулся антициклон

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, однако обойдется без дождей.

В понедельник, 11 октября, в Петербург вернулся антициклон. Его стараниями в городе ожидается облачная с прояснениями погода, однако обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня составит +11…+13 градусов. Воздух в Ленобласти прогреется до +9…+14. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. По словам Леуса, 11 октября будет 16-м днем подряд с высоким атмосферным давлением. Сегодня оно составит 760 мм рт. ст.

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