В Пермском крае жители заметили танцующую голую куклу

Ростовая кукла станцевала на морозе стриптиз.

В российском городе заметили танцующую голую куклу. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте" в региональной группе. Известно, что аниматор Пермского края выбрал для себя ростовую куклу с оголенным телом. Известно, что инцидент зафиксирован на территории города Кунгур.

В размещенных роликах видно, что кукла двигается под музыку прямо на улице. По мнению пользователей соцсетей, данное зрелище выглядело "отвратно и некрасиво". Другие очевидцы подчеркнули, что данный развратный танец увидели несовершеннолетние, поэтому ситуацией может заинтересоваться полиция. Не исключенно, что стриптиз ростовой куклы являлся завлекающей акцией местной фирмы, которая проводит массовые мероприятия.

Попова заявила о возможном ухудшении эпидситуации после новогодних праздников.

Фото и видео: ВК/СВИП Кунгур