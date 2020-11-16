Социальную защиту и здравоохранения теперь также будет курировать один заместитель председателя правительства.

В Пермском крае утвердили новый состав правительства. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Количество заместителей председателя правительства осталось прежним. При этом первым теперь считается только один зам. Он будет курировать министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Социальную защиту и здравоохранения теперь также будет курировать один заместитель председателя правительства.

Был достаточно серьезный отбор. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края

Ранее глава Пермского края поручил организовать смс-рассылку результатов тестов на коронавирус.

Видео: YouTube / Пермский край