В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром 22 августа в городе Кизел. В многоквартирном доме произошел взрыв газа. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. Из-под завалов спасли мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей.
На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь. Создан краевой оперативный штаб. Также к месту взрыва прибыл глава округа.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд.
Видео: Telegram / SHOT
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