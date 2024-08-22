На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.

В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 22 августа в городе Кизел. В многоквартирном доме произошел взрыв газа. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. Из-под завалов спасли мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей.

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь. Создан краевой оперативный штаб. Также к месту взрыва прибыл глава округа.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд.

Видео: Telegram / SHOT