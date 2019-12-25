В Перми учителя осудили на 9,5 лет из-за случайного шлепка ученице

По материалам в СМИ учитель нечаянно шлепнул ученицу, с которой у него был конфликт из-за пересдачи.

В Перми суд отправил учителя школы за "насильственные действия сексуального характера" на 9,5 лет в колонию строго режима.

ТАСС со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд Перми сообщил, что педагогу школу вынесен приговор по статье "Насильственные действия сексуального характера" по отношению к ученице 7 класса. 49-летний преподаватель математики судом отправлен в колонию строго режима на 9,5 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью 10 лет. По выходу из колонии мужчину ожидает ограничение свободы сроком еще на 1 год 10 месяцев.

Данный инцидент произошел в апреле 2019 года. У педагога с семиклассницей возник конфликт из-за пересдачи. Учитель взмахнул рукой, чтоб отмахнуться от ученицы, стоявшей у доски, и случайно задел ее ниже талии.

"Говорит Москва" сообщает, что Член президентского Совета по правам человека Александр Брод пообещал привлечь внимание общественников к этому уголовному делу. За педагога заступались педагоги, ученики и выпускники школы. Мужчина проработал в школе 24 года и не был замечен ни в каких-либо нелицеприятных ситуациях. По данным местных СМИ девочка воспитывалась в бедной семье с матерью, отец отбывает срок.

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