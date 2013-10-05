Пермяк избил школьниц у подъезда, посчитав их обидчиками дочери

На видео мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу.

Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам. На видео, распространившееся по соцсетям, внимание обратили в региональном МВД.

На видео мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Пермяк посчитал, что эти девочки обижали его дочь, хотя они изначально говорили, что мужчина обознался. Нападавший принял школьниц за учениц из другого класса.

Мать одной из девочек обратилась в полицию с заявлением.

Недавно полуголый россиянин избил женщину в лифте Томска.

Видео: Mash