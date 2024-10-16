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В Пензенской области изъяли запрещенные вещества у двоих наркокурьеров

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По предварительным данным, злоумышленники по указанию куратора забрали криминальный груз из тайника в Подмосковье.

В Пензенской области изъяли запрещенные вещества у двоих наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, задержанные передвигались на иномарке по трассе М5 "Урал". Во время обыска машины полицейские обнаружили в багажнике 11 полимерных пакетов с "синтетикой", спрятанных в коробках из-под сока и пакетах из-под прикормки для рыбной ловли. По предварительным данным, злоумышленники по указанию неустановленного куратора забрали криминальный груз из тайника в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны двое курьеров, которые забрали у пенсионерки около 8 млн рублей.

Видео: УМВД России по Пензенской области

Теги: задержание, наркокурьеры, пензенская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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