Впервые с начала пандемии в столичных медицинских учреждениях не осталось больных коронавирусной инфекцией.

В Пекине выписали последних пациентов с COVID-19. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения столицы Китая.

Последние два инфицированных покинули столичную больницу сегодня днем. За все время пандемии коронавируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из которых 335 заболели в ходе вспышки эпидемии на оптовом рынке "Синьфади". Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что на материковой части страны заболели 15 человек.

На данный момент на всей территории страны действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля. Граждане обязаны носить маски в общественном транспорте, магазинах, кинотеатрах, госучреждениях и прочих многолюдных местах. На улицах возможно передвижение без средств индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщили, что кабмин ФРГ прокомментировал диагноз врачей "Шарите".

Видео: YouTube / CBC News