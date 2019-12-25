В Педиатрическом университете спасли 16-летнего юношу от ампутации ног

Молодой человек ремонтировал машину, уставленную на домкрате. В какой-то момент механизм не выдержал, и автомобиль рухнул на подростка.

В Педиатрическом университете врачи микрохирургического отделения спасли юношу от ампутации и сейчас борются за то, чтобы в дальнейшем он мог нормально ходить. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Несчастный случай произошёл, когда 16-летний молодой человек ремонтировал машину, уставленную на домкрате. В какой-то момент механизм не выдержал, и автомобиль рухнул на подростка. Врачи диагностировали у него открытые переломы, вывихи, ушибленные раны пальцев правой стопы, закрытый перелом плюсневой кости. Пострадали также левая стопа и голень.

Несколько костей были раздроблены. Кость одного из пальцев "собрали" из четырёх фрагментов. Наши специалисты выполнили обработку размозжённых участков ткани.<…> Операция продолжалась 5 часов. Юрий Махин, заведующий микрохирургическим отделением СПбГПМУ

Специалист отметил, что сейчас состояние пациента стабильное, подростку потребуется длительное лечение и реабилитация.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)