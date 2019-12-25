Мальчик появился на свет в Грозненском перинатальном центре раньше срока с весом 1100 грамм.

В Педиатрическом университете прооперировали младенца с рубцовым стенозом гортани. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Мальчик появился на свет в Грозненском перинатальном центре раньше срока с весом 1100 грамм. Больше двух недель он не мог самостоятельно дышать: требовалась искусственная вентиляция лёгких. Из-за длительной интубации трахеи у малыша сформировался рубцовый стеноз гортани. Просвет дыхательных путей сузился, поэтому каждый вдох давался ребёнку с трудом, он плохо ел и почти не набирал вес.

В Петербурге 8 ноября ребёнку выполнили эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Хирург надсек края рубцовой мембраны лазером, а затем расширил просвет гортани с помощью баллона до необходимого диаметра. Сейчас ребёнок нормально дышит и ест, 26 ноября он был выписан из клиники.

В СПбГПМУ проводится около 80 ларинготрахеопластик в год, примерно половина из них – при рубцовых стенозах.

В октябре врачи СПбГПМУ спасли трехмесячного младенца с тяжелой патологией сердца.

Фото (носит иллюстративный характер): СПбГПМУ