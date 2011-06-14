Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей.

В Павловском Посаде раскрыли нападение на женщину в ее квартире. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в совершении разбоя подозреваются 60-летняя помощница, которая осуществляла уход за потерпевшей на дому, и 36-летний сообщник. Оба рассчитывали, что женщина заснет после инъекции сильнодействующего препарата, чтобы беспрепятственно похитить имеющиеся ценности и скрыться. Однако когда мужчина проник в квартиру, хозяйка заметила его. В результате он начал угрожать пенсионерке ножом, требуя отдать ценные вещи.

Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА