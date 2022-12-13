В Павловском парке украсили пасхальными яйцами дерево на парадном плацу

Украшения для дерева создали воспитанники детского творческого центра ГМЗ "Павловск".

В ГМЗ "Павловск" подготовились к празднованию Пасхи. Сотрудники парка украсили разноцветными яйцами дерево на парадном плацу. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Украшения для дерева создали воспитанники детского творческого центра ГМЗ "Павловск". Всем желающим предлагают принять участие в акции. Любой посетитель парка может украсить павловское дерево пасхальным яйцом.

Как сообщили в музее-заповеднике, это новая пасхальная традиция, которая прижилась в парке.

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Фото: Телеграм / Пушкинский район СПб