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В Павловском парке украсили пасхальными яйцами дерево на парадном плацу
Сегодня, 20:30
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В Павловском парке украсили пасхальными яйцами дерево на парадном плацу

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Украшения для дерева создали воспитанники детского творческого центра ГМЗ "Павловск".

В ГМЗ "Павловск"  подготовились к празднованию Пасхи. Сотрудники парка украсили  разноцветными яйцами дерево на парадном плацу. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Украшения для дерева создали воспитанники детского творческого центра ГМЗ "Павловск". Всем желающим предлагают принять участие в акции. Любой посетитель парка может украсить павловское дерево пасхальным яйцом. 

Как сообщили в музее-заповеднике, это новая пасхальная традиция, которая прижилась в парке.

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Фото: Телеграм  / Пушкинский район СПб

Теги: павловск, пасха, подготовка к пасхе, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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