Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург ночью 16 апреля

Из Пулково благодатный огонь привезут в Казанский кафедральный собор.

Благодатный огонь доставят в Петербург 16 апреля в три часа ночи. Лампаду привезут в Северную столицу из храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме. Об этом сообщили в ТАСС.

Из Пулково благодатный огонь доставят в Казанский кафедральный собор. Лампаду передадут митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию на праздничном пасхальном богослужении. Кроме того, частички огня доставят в Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла другие храмы петербурга и Ленобласти.

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Фото: levashovo-hram.ru