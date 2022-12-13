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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург ночью 16 апреля
Сегодня, 16:30
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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург ночью 16 апреля

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Из Пулково благодатный огонь привезут  в Казанский кафедральный собор.

Благодатный огонь доставят в Петербург 16 апреля в три часа ночи. Лампаду привезут в Северную столицу из храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме. Об этом сообщили в ТАСС.

Из Пулково благодатный огонь доставят  в Казанский кафедральный собор. Лампаду передадут митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию на праздничном пасхальном богослужении. Кроме того, частички огня доставят в Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла другие храмы петербурга и Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича.

Фото: levashovo-hram.ru 

Теги: благодатный огонь, пасха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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