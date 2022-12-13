В Павловском дворце завершают реставрацию оклада иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы. В фонд музея оклад поступил без иконы и в удручающем состоянии: металл был смят, некоторые детали утрачены. В таком виде он хранился в собрании Музея революции, куда его передали из историко-бытового музея в Грузино (под Новгородом), открытого в бывшей усадьбе А.А. Аракчеева. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Павловск".

Перед началом Великой Отечественной войны вещи из музея эвакуировали. В первую очередь отбирали предметы из драгоценных металлов, которые старались отправлять на переплавку. Предположительно, перевозчики решили, что оклад выполнен из серебра и золота, поэтому они его смяли для более компактной транспортировки. Уже в Ленинграде выяснили, что он выполнен из посеребренной и позолоченной латуни.

Как рассказал художник-реставратор по металлу Владимир Балаков, сначала складки металла растянули с помощью поворотных тисков и лебедки, затем рихтовали поверхность. По его словам, одна из трех звезд в одеянии Богородицы была утрачена, и ее воссоздали, сняв форму с сохранившегося аналога.

Ранее две подносны́е вазы пополнили фонд Музея-заповедника "Павловск".

Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"