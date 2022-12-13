Две подносны́е вазы пополнили фонд Музея-заповедника "Павловск"

Вазы приобрели в коллекцию Павловского дворца у частного лица.

Две подносны́е вазы пополнили фонд открытого хранения фарфора Музея-заповедника "Павловск". Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Подносны́ми называются вазы, преподнесенные членам августейшей фамилии в подарок. Как правило, они становились украшением интерьеров. Клейма на горловинах данных ваз указывают на то, что выполнены они на Императорском фарфоровом заводе в период царствования Николая I.

Вазы приобрели в коллекцию Павловского дворца у частного лица. Предметы искусства требовали серьезной реставрации: у одной вазы отсутствовали ручки, у другой сохранилась только одна.

Ранее в Павловск после реставрации вернулись шесть мраморных античных пеплохранильниц.

Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"