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В Павловск после реставрации вернулись шесть мраморных античных пеплохранильниц

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Всего в коллекции Павловска 42 пеплохранильницы и два античных жертвенника

В Павловск после реставрации вернулись шесть мраморных античных пеплохранильниц. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Павловск".

Всего в коллекции Павловска 42 пеплохранильницы и два античных жертвенника – это часть собрания, приобретенного Екатериной II у английского ценителя древностей, антиквара Лайда Брауна.

Павловск занимает второе место в России по своему античному собранию, половину составляют предметы, связанные с погребением – это пеплохранильницы, выполненные из мрамора.

Ольга Баженова, старший научный сотрудник музея-заповедника "Павловск"

Об истории бытования этих памятников античности в Павловске и особенностях их реставрации старший научный сотрудник музея-заповедника "Павловск" Ольга Баженова более подробно рассказала в видео.

Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"

Теги: античность, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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