В Павловске заметили первые весенние цветы

В частности, зацвели подснежники.

На территории Павловского парка 30 марта заметили первые цветы. Об этом рассказали в группе "Музей-заповедник "Павловск" во "ВКонтакте".

Первые солнечные гости напророчили нам теплую весну. Пресс-служба музея-заповедника "Павловск"

Ранее мы сообщали о том, что из садово-паркового предприятия "Пушкинское" в Петербург к 22 марта привезут и высадят порядка 150 тыс. анютиных глазок – виол. Ко Дню Победы в город на высадку отправятся ирезине, тагетес, цинерария. С осени ждут своего часа и 242 тыс. луковиц тюльпанов.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск"