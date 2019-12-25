В Павловске "ГАЗель" сбила ребенка на пешеходном переходе

Трехлетнему мальчику переломало ноги.

Вечером в пятницу, 27 ноября, на перекрестке улиц Мичурина и Березовой в Павловске произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, на нерегулируемом пешеходном переходе "ГАЗель" наехала на трехлетнего мальчика.

Отмечается, что ребенок на самокате был с отцом, но родитель не держал сына за руку, и тот неожиданно выехал на проезжую часть. По словам очевидцев, мальчику сломало ноги, его госпитализировали на машине скорой помощи. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало. О состоянии ребенка тоже ничего неизвестно.

В комментариях одни пользователи сети возмутились поведением отца мальчика, не проследившим за его безопасностью, а другие удивились, как "ГАЗель" не заметила пешеходов – данный перекресток хорошо и далеко просматривается.

Ранее мы писали, что на пересечении Гаккелевской и Богатырского произошло ДТП со скорой.

Фото: Дмитрий Гершенкоп, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"