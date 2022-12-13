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В Павловске ограничат проезд по улице Мичурина
Сегодня, 17:28
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В Павловске ограничат проезд по улице Мичурина

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Автомобилисты не смогут проехать по участку дороги от Елизаветинской улицы до переулка Мичурина до 30 мая.

В конце мая в Пушкинском районе введут ограничения для водителей. В Павловске и в Пушкине перекроют две улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

В Павловске с 28 по 30 мая будет закрыта для автомобилистов улица Мичурина. Речь идет об участке от Елизаветинской улицы до переулка Мичурина.

В Пушкине будет перекрыто Колпинское шоссе. Машины не смогут проехать по  5-й Советской улице у Колпинского шоссе. Водителям рекомендуют объезжать участок по 4-й Советской улице, Промышленной улице, Кабельной улице. Ограничения будут действовать с 29 мая по 1 июня.

В период перекрытия дорог специалисты будут будут выполнять работы по строительству газопровода.

Ранее на Piter.tv: Гатчинский музей-заповедник переходит на летний режим работы.

Фото: Piter.tv

Теги: колпинское шоссе, ограничение проезда, павловск, пушкин, улица мичурина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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