Опубликовано видео крупного пожара в туристическом отеле в Паттайя

Из здания отеля Holiday Inn Express было эвакуировано около 400 человек.

Сегодня ночью в крупном туристическом отеле Holiday Inn Express в Паттайе произошел пожар.

Пожар начался под утро на балконе 3 этажа отеля Holiday Inn. Служащий отеля сказал, что пламя вспыхнуло довольно быстро и стало быстро разноситься по зданию из-за сильного ветра. Служащие отеля, полиция и спасатели смогли быстро эвакуировать из здания около 400 постояльцев. Известно, что в отеле были и дети, и инвалиды, и пожилые люди. Местные СМИ сообщают, что пострадавших в пожаре нет.

Пожарные за полчаса справились с пожаром. Российское посольство в Таиланде уточняет информацию о возгорании в отеле. ТАСС со ссылкой на посольство сообщает, что за помощью российские туристы не обращались.

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Видео: The Pattaya News