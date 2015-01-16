В Париже произошли столкновения радикалов с полицией

Инцидент произошел в районе площади Республики.

В Париже произошли столкновения радикалов, пытавшихся сорвать демонстрацию в честь Международного дня трудящихся, с французской полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вчера, 1 мая, в районе площади Республики. Участники демонстрации должны были пройти колонной до площади Нации. В районе движения радикалы подожгли несколько мусорных баков, а также забросали полицейских дымовыми шашками.

В ответ на их действия стражи порядка применили слезоточивый газ. Некоторых из них удалось задержать.

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Видео: YouTube / Urban Pictures