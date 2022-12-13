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В Париже началась манифестация "желтых жилетов", протестующих против инфляции

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В акции участвуют тысячи человек.

В Париже началась манифестация движения "Желтые жилеты", протестующих против инфляции. Об этом сообщает "РИА Новости".

Шествие протестующих стартовало около 14:30 по местному времени с площади Бретей. В акции участвуют тысячи человек, выступающих против роста инфляции, пенсионной реформы и применения правительством статьи Конституции, которая позволит принимать законы без обсуждения в парламенте.

Ранее мы сообщали, что в Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: желтые жилеты, инфляция, манифестация, париж
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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