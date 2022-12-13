В Париже началась манифестация "желтых жилетов", протестующих против инфляции

В Париже началась манифестация движения "Желтые жилеты", протестующих против инфляции. Об этом сообщает "РИА Новости".
Шествие протестующих стартовало около 14:30 по местному времени с площади Бретей. В акции участвуют тысячи человек, выступающих против роста инфляции, пенсионной реформы и применения правительством статьи Конституции, которая позволит принимать законы без обсуждения в парламенте.
Ранее мы сообщали, что в Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов.
Видео: Telegram / РИА Новости
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