В Париже началась манифестация "желтых жилетов", протестующих против инфляции

В акции участвуют тысячи человек.

В Париже началась манифестация движения "Желтые жилеты", протестующих против инфляции. Об этом сообщает "РИА Новости".

Шествие протестующих стартовало около 14:30 по местному времени с площади Бретей. В акции участвуют тысячи человек, выступающих против роста инфляции, пенсионной реформы и применения правительством статьи Конституции, которая позволит принимать законы без обсуждения в парламенте.

Ранее мы сообщали, что в Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов.

Видео: Telegram / РИА Новости