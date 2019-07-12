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В Париже алжирцы разгромили магазин Dukati после победы сборной страны по футболу

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Ночь после Кубка Африки парижане запомнят надолго. Жителям придется восстанавливать несколько разбитых магазинов в центре города.

В столице Франции ночь после проведения кубка АФрики закончилась погромами и разбойными нападениями. Именно так выходцы из Алжира отпраздновали победу сборной страны над командой Кот-д"Ивуара.

Жители Парижа смогли заснять на видео бесчинства толпы мигрантов. Беженцев многие называют "новыми хозяевами" города, так как они ведут себя вызывающе и агрессивно. Отметим, что беспорядки начались после полуночи.

Известно, что одним из пострадавших стал элитный магазин Ducati. Злоумышленники разбили витрины заведения, а после забрали  собой шлемы, перчатки и мотоциклы. Повреждения получило не только одно помещение. Погромы устраивали несколько групп мигрантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Молдавии Игорь Додон просит у России скидку на газ.

Видео: Telegram, YouTube/AFP

Теги: dukati, алжир, кубок африки, мотоциклы, париж, футбол
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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